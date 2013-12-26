صلاح عن اعتزال أبو تريكة: لا اتخيل اللعب بدونك

ودع محمد صلاح مهاجم بازل السويسري محمد أبو تريكة نجم الكرة المصرية المعتزل بعبارات مؤثرة.

وكتب صلاح في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "لقد كنت محظوظا باللعب معك، وتعلمت منك الكثير".

وتابع "حتى الآن لا أتخيل اللعب بدونك، شكرا على كل شئ وأتمنى لك التوفيق في خطوتك المقبلة".

وكرر صلاح التغريدة باللغة الإنجليزية قبل أن يضع صورته برفقة أبو تريكة في منتخب الأوليمبي.

وكان أبو تريكة قد اعتزل كرة القدم نهائيا عقب كأس العالم للأندية التي أقيمت في المغرب بعد مشوار حافل بالإنجازات في الكرة المصرية.