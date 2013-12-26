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عم الشهيد زيدان: لن يطفئ نارنا سوى القصاص ولا أريد رؤية إخوان ولا ليبراليين

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عم الشهيد زيدان: لن يطفئ نارنا سوى القصاص ولا أريد رؤية إخوان ولا ليبراليين عم الشهيد زيدان: لن يطفئ نارنا سوى القصاص ولا أريد رؤية إخوان ولا ليبراليين

كتب : جهاد أحمد الأربعاء 25-12-2013 22:37

قال عبد الله أبوالحسن، عم الشهيد أحمد زيدان بسيوني، أحد شهداء حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية، إن القصاص هو الشيء الوحيد الذي سيطفئ النار التي بداخل عائلة الفقيد، مؤكدًا أنهم يحتسبونه عند الله شهيدًا.

وأشار أبوالحسن خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم"، إلى أن لن تكون ملكًا لفصيل أو جماعة معينة، مؤكدًا أن الشهيد أحمد فداء للوطن.

وأضاف أبوالحسن أنه لا يريد أن يرى أحزابًا سياسية أو إخوانًا أو ليبراليين أو أي فصيل آخر، مؤكدًا أنه يريد رؤية مصر فقط.

من ناحيتها، طالبت والدة الشهيد أحمد زيدان الفريق أول عبدالفتاح ، بإعفاء نجلها الثاني "محمد" شقيق الشهيد، من إكمال الخدمة العسكرية، وتعيينه في وظيفة جيدة حتى يستطيع إعالة أسرته بدلاً من الشهيد أحمد، كما طالبت الدولة بتكريم نجلها وزملائه الشهداء في حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية.

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