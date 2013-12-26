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"رنا سماحة" تدعو المصريين لدعمها بالمرحلة قبل النهائية لـ"ستار أكاديمي"

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"رنا سماحة" تدعو المصريين لدعمها بالمرحلة قبل النهائية لـ"ستار أكاديمي" "رنا سماحة" تدعو المصريين لدعمها بالمرحلة قبل النهائية لـ"ستار أكاديمي"

كتب : محمد عاشور منذ 60 دقيقة

لا تزال الأحلام تراود المتسابقة المصرية رنا سماحة، بعد وصولها للمرحلة قبل النهائية من برنامج المسابقات واكتشاف المواهب الغنائية الشهير "ستار أكاديمى"، حيث دعت "رنا" جموع المصريين للوقوف بجانبها، واستكمال دعمهم لها من خلال التصويت لها خلال المرحلة قبل النهائية من البرنامج، والتى تنافسها فيها المغربية سكينة.

وتعد "رنا" أحد أبرز المشاركات بموسم "ستار أكاديمى"، منذ البداية، حيث تمتلك كل المقومات للفوز بلقب الموسم التاسع لستار أكاديمى، فلديهما قدرات صوتية تؤهلهما بجانب تمتعهما بحب واحترام الطلاب والمسؤولين بالأكاديمية، وشعوب الوطن العربى، رنا سماحة دعت مجددًا جموع المصريين، للتصويت لها بعد أن وقعت فى دائرة خطر الأسبوع الرابع عشر، وقالت "رنا" إن المنافسة تشتد بينها وبين المتسابقة المغربية سكينة.

وأكدت رنا أن الجمهور وحده من ينقذ أحدهما، مشيرة إلى أنها ستبذل كل جهدها لتخرج أفضل ما لديها، لأنها تعرف أن آمال المصريين متعلقة بها، حيث ترى المتسابقة المصرية بالأكاديمية أن دعم الجمهور المصرى لها مهم للغاية، لتضمن الحصول على اللقب.

وأوضحت رنا أن فوزها سيكون مبعث سعادة للمصريين، وسط الأحداث السياسية الصعبة التى تمر بها البلاد، مطالبة كل المصريين بالوقوف إلى جانبها.

"ستار أكاديمى" تقدمه الإعلامية اللبنانية هيلدا خليفة، ويعد من أضخم برامج المسابقات الغنائية الأشهر فى العالم والأقوى فى الوطن العربى، ويعرض على قناة "CBC"، فى الثامنة مساء الخميس من كل أسبوع.

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DMC

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