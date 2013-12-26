محمد صبحي: "بنك الطعام" ساهم بقوة في تطوير عشوائيات مصر والجميع سيدعمه

كتب : جهاد أحمد منذ 32 دقيقة

انزعج الفنان محمد صبحي، من قرار التحفظ على أموال بنك الطعام المصري، مؤكدا أن نيازي سلام رئيس مجلس إدارة البنك نظيف اليد، وولفت إلى أن البنك ساهم بقوة في مشروع تطوير عشوائيات مصر.

وحذر صبحي، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي خيري رمضان ببرنامج "ممكن" على قناة CBC، من المخطط الذي يهدف إلى تشويه الشرفاء، مطالبا بترك الجمعية تعمل في الشارع حتى يتم إدانتها أو رئيس مجلس إدارتها، مشيرا إلى أنه لا مانع أن يخضع مسؤولي بنك الطعام للتحقيق أمام جميع الجهات المعنية.

وأكد صبحي، أن الجميع سيدعم نيازي سلام وبنك الطعام.