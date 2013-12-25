محافظ المنيا يتفقد آثار “كوم ماريا” وأعمال رصف طريق “تل العمارنة‎”

تفقد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، المناطق الأثرية بمنطقة كوم ماريا بمركز ملوي في إطار متابعة خطة تنفيذ مشروع المزار السياحي للعائلة المقدسة بالمحافظة، وذلك لتنمية وتنشط الحركة السياحية.

واستقبل المحافظ خلال الزيارة الأنبا ديمتريوس مطران ملوي، والاشمونين حيث أوضح المطران أن المنطقة تعد من أهم المناطق الدينية فى العالم، وتشهد المنطقة احتفالات خلال شهري يناير، ويوليو بذكرى رحيل العائلة المقدسة بالمنطقة يحضرها الآلاف من جميع أنحاء العالم.

عقب ذلك تفقد المحافظ أعمال رصف الطريق السياحي من شرق مدينة ملوي حتى منطقة تل العمارنة الأثرية، والذى يمتد بطول 7 كم، وبتكلفة إجمالية 5 مليون جنيه ضمن خطة المحافظة لتطوير الطرق المؤدية للمناطق الأثرية والسياحية.

أوضح المحافظ أن الترويج السياحي لمحافظة المنيا ضمن أهم الاعتبارات فى الفترة الحالية، خاصة أن المحافظة تمتلك آثار لعدد 6 عصور تاريخية مشيرا إلى أنه تم تكثيف العمل للانتهاء من محور بني مزار، والذي سيربط المحافظة بطريق رأس غارب والغردقة، ليكون أحد أهم الطرق السياحية في مصر ويزيد من أعداد المترددين على المحافظة .