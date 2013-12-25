شاب يستولي على سيارة شرطة أثناء محاولة القبض على والده بالبحر الأحمر‎

كثفت أجهزة الأمن بالبحر الأحمر، من إجراءاتها للقبض علي شاب قام بالإستيلاء علي سيارة شرطة من قوة أمنية، وذلك أثناء توجهها لإلقاء القبض علي والده، وتم تبادل إطلاق النار بين الشرطة، وأهالي المتهم، وإنتقلت أجهزة الأمن لمنطقة الواقعة، وتم إلقاء القبض علي أسرة المتهم الذي قام بالاستيلاء علي سيارة الشرطة، وقام أفراد أسرته بإشعال النيران داخل منزلهم بعد محاولة إحتجاز ضابطي شرطة.

وقد شهد شارع الشيرتون، بمنطقة السقالة بمدينة الغردقة تبادل لإطلاق النار بين قوات الشرطة، ومتهمين بتجارة المخدرات بعد قيام ضباط مباحث قسم أول الغردقة، بمداهمة منزل متهم مطلوب ضبطه، وإحضاره فى عدة قضايا مخدرات.

وكان ضباط مباحث قسم أول الغردقة، في حالة تنكر لضبط أحد تجار المخدرات من منزله عند علمهم بوجوده بداخله ، إلا أنه عند ضبطه تبادل ضباط المديرية إطلاق النيران مع أهالي المتهم، وقام أحد أبناء المتهم بإختطاف سيارة شرطة تابعة للقوات المداهمة للمنزل.