بنك الطعام : قرار تجميد أرصدتنا تدميرًا للعمل الخيري في مصر

أصدر مجلس إدارة “بنك الطعام” المصري، بيانًا يستنكر فيه تجميد رصيده وإدراج إسمه تحت لائحة الجمعيات التابعة لجماعة الإخوان دون تحقيقات ، مشيرًا إلى أن هذا يعد تدميرًا للعمل الخيري في مصر، أن القرار ليس قانونيًا.

وكان بنك الطعام، قد عقد اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمجلس إدارته، لمناقشة الإجراءات القانونية تجاه قرار تجميد أرصدته في البنوك العامة والخاصة، ولبحث كيفية حل هذه الأزمة مع مؤسسات الدولة

وأكد المجلس في بيانه أنه أكد في أكثر مرة عدم انتمائه لأي تيار سياسي أو ديني، مشيرًا إلى أنه يقدم المساعدات الغذائية لمئات الآلاف من الأسر المصرية .