أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بنك الطعام : قرار تجميد أرصدتنا تدميرًا للعمل الخيري في مصر

Google+ Print
بنك الطعام : قرار تجميد أرصدتنا تدميرًا للعمل الخيري في مصر بنك الطعام : قرار تجميد أرصدتنا تدميرًا للعمل الخيري في مصر

 

بنك الطعام المصري

أصدر مجلس إدارة “بنك الطعام” المصري، بيانًا يستنكر فيه تجميد رصيده وإدراج إسمه تحت لائحة الجمعيات التابعة لجماعة الإخوان دون تحقيقات ، مشيرًا إلى أن هذا يعد تدميرًا للعمل الخيري في ، أن القرار ليس قانونيًا.

وكان بنك الطعام، قد عقد اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمجلس إدارته، لمناقشة الإجراءات القانونية تجاه قرار تجميد أرصدته في البنوك العامة والخاصة، ولبحث كيفية حل هذه الأزمة مع مؤسسات الدولة

وأكد المجلس في بيانه أنه أكد في أكثر مرة عدم انتمائه لأي تيار سياسي أو ديني، مشيرًا إلى أنه يقدم المساعدات الغذائية لمئات الآلاف من الأسر المصرية  .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر