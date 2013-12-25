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محافظة الإسكندرية تبحث إمكانية استخدام الطاقة الشمسية

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محافظة الإسكندرية تبحث إمكانية استخدام الطاقة الشمسية محافظة الإسكندرية تبحث إمكانية استخدام الطاقة الشمسية

عقد اللواء حسين رمزى، سكرتير عام محافظة الإسكندرية اجتماعاً بعدة شركات متخصصة فى مجال الطاقة الشمسية، وذلك بحضور الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة لمناقشة إمكانية استخدام الطاقة الشمسية فى أعمدة الإنارة.

وتم عرض المواصفات الفنية المطلوبة لأعمدة الإنارة والكشافات ووحدات الإنارة من قبل المحافظة كما تم مناقشة بعض الأفكار الجديدة فى مجال الإنارة بالطاقة الشمسية من الشركات المتخصصة فى هذا المجال.

والجدير بالذكر أن إستخدام الطاقة الشمسية سيوفر حوالى 44% من الطاقة المستهلكة حالياً وقد انتهى اللقاء إلى أن الشركات المجتمعة سوف تقوم بتقديم عرضها على الجهات المختصة بالمحافظة للدراسة واختيار الأفضل من بينها.

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