ننشر أسماء الجمعيات الأهلية المتحفظ على أموالها بالغربية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية أسماء الجمعيات الأهلية الصادر بشأنها قرار تحفظ من مساعد وزير العدل بناء على حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة, وكان نصيب الغربية منها العشرات من الجمعيات بعضها نوعى وبعضها تنموى وبعضها تعليمى ومتخصص.

وتشمل قائمة الجمعيات كلاً من: "جمعية بن النفيس الطيبة - ثان طنطا والجمعية التربوية الإسلامية بالغربية - أول طنطا وجمعية تنمية المجتمع - مركز قطور والجمعية الشرعية - قطور وجمعية أحباب المصطفى الخيرية - مركز سنمود وجمعية تنمية المجتمع - محلة زياد وجمعية تنمية المجتمع - محلة زياد وجمعية تنمية المجتمع - محلة الراهبين وجمعية تنمية المجتمع - بهبيت الحجارة وجمعية تنمية المجتمع - طليمة وجمعية تنمية المجتمع - قرية الناوية وجمعية تنمية المجتمع - قرية ميت عساس وجمعية تنمية المجتمع - قرية الناصرية وجمعية تنمية المجتمع".

وتضم القائمة أيضًا: "قرية أبو صير وجمعية تنمية المجتمع - قرية بنا أبو صير وجمعية تنمية المجتمع - قرية ميت بدر حلاوة وجمعية تنمية المجتمع - قرية ميت حبيب وجمعية الشجرة الطيبة - المحلة الكبرى وجمعية معاً للجنة - أول المحلة وجمعية الخير - أول المحلة وجمعية تنمية المجتمع بالرجبى - أول المحلة وجمعية تنمية المجتمع بالجمهورية - ثان المحلة وجمعية الفاروق - مركز المحلة وجمعية أبناء دمرو الخيرية - مركز المحلة وجمعية المحافظة على القرآن الكريم - مركز المحلة وجمعية النهضة الخيرية - مركز المحلة وجمعية الخير والعطاء - مركز المحلة وجمعية أبو بكر الصديق - مركز المحلة وجمعية الهدى الخيرية - مركز بسيون وجمعية خيرات بلدنا - مركز بسيون وجمعية الفجر الجديدة - مركز بسيون وجمعية البر والإصلاح - مركز بسيون وجمعية إشراقة الخير - مركز بسيون وجمعية المدينة المنورة - مركز بسيون وجمعية سنابل الخير - بسيون وجمعية تنمية المجتمع - طنطا وجمعية تنمية المجتمع - محلة منوف وجمعية تنمية المجتمع - اخناواى وجمعية تنمية المجتمع - فيشا سليم".

وشملت القائمة أيضًا: "جمعية تنمية المجتمع - كفر العراقى وجمعية نور بكر صبيح للتنمية - طنطا وجمعية تنمية المجتمع - طنطا وجمعية نهر الخير - طنطا وجمعية تنمية المجتمع - سبطاس وجمعية تنمية المجتمع - الكرسه وجمعية تنمية المجتمع - الرميلة والجمعية الشرعية - قرية شقرف وجمعية الرعاية الاجتماعية - قرية سبرباى والجمعية الشرعية - سبطاس وجمعية تحفيظ القرآن الكريم - قرية ميت حبيش القبلية وجمعية تحفيظ القرآن الكريم - قرية شبرا النملة وجمعية الرعاية الاجتماعية - محلة منوف وجمعية أجوار النبى الخيرية - قرية برما وجمعية مواكب الخير - مدينة السنطة ومجمع البركة الإسلامى - قرية ميت حواى والمؤسسة الخيرية - السنطة وجمعية صفاء الخير - قرية بلاى وجمعية منابع الخير - محلة أبو على - جمعية سنابل الخير - المحلة الكبرى والجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية - قطور والجمعية الخيرية - الشين وجمعية البر الخيرية - مركز قطور وجمعية العتوه القبلية الخيرية - قطور وجمعية العتوه البحرية - قطور وجمعية تحفيظ القرآن بكفر القرشى -طنطا وجمعية تنمية المجتمع بحي السلام - المحلة الكبرى والجمعية الخيرية بتطاى - مركز السنطة وجمعية الأنصار الإسلامية بزفتى - زفتى".