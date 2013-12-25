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بالصور.. جابر نصار: هدوء داخل لجان امتحانات كليات جامعة القاهرة

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تفقد الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، لجان الامتحانات لبعض كليات الجامعة، واطمئن على سير أعمال الامتحانات، مشيراً إلى أن الهدوء التام والانضباط يسود كافة اللجان.

وكانت جامعة القاهرة، قد أعلنت أن القواعد المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية تكفل للطالب الذى وقعت عليه جزاءات، ومنها الفصل، الطعن فيها أمام مجلس التأديب الاستئنافى، وأمام قضاء مجلس الدولة.

وأضافت الجامعة، فى بيان إعلامى اليوم، أنه نظراً لاحتمال إلغاء الجزاء قضائياً، فإن كل كلية تقدر مدى السماح لهؤلاء الطلاب بالدخول للامتحان على سبيل التحوّط، إذا استحال إعادة الامتحان بعد إلغاء الجزاء، وأن هذه الامتحانات لا تصحح ولا تعلن نتائجها إلا بعد الانتهاء من مراحل الطعن عليها أمام القضاء أو مجالس التأديب الاستئنافية.

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