أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

حزب مصر القوية يستنكر حرق مقره ويؤكد: سنحاسب السلطة شعبيا وقانونيا

Google+ Print
حزب مصر القوية يستنكر حرق مقره ويؤكد: سنحاسب السلطة شعبيا وقانونيا حزب مصر القوية يستنكر حرق مقره ويؤكد: سنحاسب السلطة شعبيا وقانونيا

كتب : سهاد الخضري منذ 8 دقائق

أصدر حزب القوية بيانًا قبل قليل استنكر فيه الاعتداء على مقره بدمياط.

وقال الحزب في بيانه: "في ظل استمرار وضع الانفلات الأمني القائم، قام مسلحون وهاجموا مقر حزب مصر القوية بدمياط فأحرقوه تمامًا".

واتهم بيان الحزب أجهزة الأمن بالاستخفاف بالعقول كى تغطي على فشلها الذريع في ملاحقة المجرمين الحقيقيين.

وتابع البيان قائلاً إن أهل دمياط يعلمون جيدًا ما قام به الحزب من مشاركة في جميع الفاعليات الثورية وآخرها في٣٠ /٦، ويعرف القاصي والداني ما قدمة الحزب في دمياط بالاشتراك مع كل القوى الثورية في السعي نحو استمرار العمل في الحفاظ على ثورة ٢٥ يناير وأهدافها، وهو ما يبرر ذلك الاعتداء من أعداء تلك الثورة ومن تآمروا عليها.

وتابع البيان قائلاً: خمسة شهور مرت على التفويض المزعوم بمحاربة الإرهاب المتوقع، والدولة لم توقف إرهابًا في سيناء، بل ها هو ينتقل إلى القاهرة ثم الدلتا في حادث بشع أدانه الحزب في حينه، في حين تكتفي السلطة بملاحقة النشطاء والطلاب والكثير من الأبرياء، ورجال إعلامها يقومون بالتحريض على الكراهية والقتل والتخوين.

وأشار الحزب في بيانه إلى أن دورهم كجزء من هذا الشعب أولاً وكحزب سياسي ثانيًا، أن يكشفوا للشعب أوجه القصور في أداء هذه السلطة تمهيدًا لمحاسبتها شعبيًا وقانونيًا على عجزها المطبق في وقف الإجرام الذي يطال المواطنين بحكم مسؤوليتها القانونية عن حماية المواطنين في أنفسهم وأموالهم وأملاكهم.

وأكد الحزب أنهم لن يتوقفوا عن أداء واجبهم السياسي بكل الطرق القانونية والشعبية المشروعة مهما كانت العقبات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر