قيادي بـ"المصري الديمقراطي" بالفيوم يؤيد إدراج الإخوان على قوائم الإرهاب

كتب : ميشيل عبدالله منذ 2 دقيقة

أعلن الدكتور وليد نصر، الأمين العام المساعد للحزب المصري الديمقراطي بمحافظة الفيوم، تأييده قرار مجلس الوزراء المصري بإعلان جماعة الإخوان المسلمين "المحظورة"، كتنظيم إرهابي.

وقال نصر، "أرى أن القرار جاء متأخرًا، فالجماعة ومنذ رحيل مرسي تعمل على هدم مؤسسات الدولة وكل مظاهراتها غير سلمية، وترعى التخريب في الجامعات، كما أن مرسي في حكمه جعل سيناء مرتعًا لكل الإرهابيين من كل جنس ولون".

وأشار الأمين المساعد إلى أن الدكتور محمد البلتاجي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين "المحظورة"، لفت إلى أن العمليات في سيناء ستتوقف عندما يعود "مرسي".