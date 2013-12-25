اختتام المؤتمر السنوى الثالث للجمعية المصرية لأمراض السرطان

اختتم أمس فعاليات المؤتمر السنوى الثالث للجمعية المصرية لأمراض السرطان تحت عنوان Best of ASCO والذى عقد فى القاهرة فى الفترة من 23 : 24 من ديسمبر الجارى، وهو أفضل ما تم عرضه فى مؤتمر الجمعية الأمريكية للأورام والذى عقد مؤخرا فى الولايات المتحدة الأمريكية.

حيث صدر عدد من التوصيات بعد عرض أفضل الأبحاث عن السرطان والتى تم عرضها فى مؤتمر الاسكو، كما تم تكريم رواد أطباء الأورام والذين ترأسوا جلسات المؤتمر وتم منح درع الجمعية المصرية لأمراض السرطان لهؤلاء الرواد كما تم منح درع الجمعية أيضا "لليوم السابع" نظرا للدقة والسرعة والتغطية الإعلامية المتميزة لفعاليات المؤتمر، وهذا ما أكدته الدكتورة علا خورشيد أستاذ علاج الأورام بالمعهد القومى للأورام سكرتير عام المؤتمر.

يذكر أن هذا التكريم أقيم فى حفل عشاء على شرف المؤتمر، وقام بإحياء الحفلة الموسيقار عمرو سليم.

وصرح الدكتور مصطفى الصيرفى أستاذ علاج الأورام بالمعهد القومى للأورام بجامعة القاهرة، أن المؤتمر ناقش على مدى يومين الجديد فى علاج السرطان باستعراض أفضل أبحاث الاسكو، وتم مناقشة جميع أنواع السرطان وأحدث طرق تشخيصها وعلاجها مع اللجوء إلى العلاج الإشعاعى والكيماوى فى أضيق نطاق والاستعانة بالعلاجات الموجهة.

وقال إن معظم الأبحاث التى تم استعراضها فى المؤتمر ركزت على العلاجات الموجهة والتى استحوذت على أغلب جلسات المؤتمر باعتبارها أكثر فعالية وأقل فى الأعراض الجانبية عن العلاج الكيماوى.

وأصدر المؤتمر عددا من التوصيات أهمها ممارسة الرياضة وإتباع النظام الصحى فى الطعام لتجنب الإصابة بالسرطان .