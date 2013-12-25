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كيف يمكن حصول الطفل والمراهق على قوام مثالى؟

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كيف يمكن حصول الطفل والمراهق على قوام مثالى؟ كيف يمكن حصول الطفل والمراهق على قوام مثالى؟

أرسل هانى أحمد 14 سنة، أرغب فى الحصول على الوزن المثالى، طولى 160 ووزنى 64 كيلو جراماً، وأريد فقدان الأربعة كيلو جرامات الزائدة، لكن حذرنى البعض، فهل هناك مشكلة فى إنقاص وزنى؟

أوضح الدكتور صابر الغرباوى استشارى السمنة والنحافة والعلاج الطبيعى، أن هناك بعض الحالات التى يكون فيها الخضوع إلى نظام غذائى قاسٍ للتخلص من بضعة كيلو جرامات غير صحى وتصرفا غير حكيم، وقد يدخل فى دائرة الخطورة، وفى حالة السائل يحذر الغرباوى من خسارة هذا الوزن الزائد، لافتاً إلى صغر سن الحالة، وأنه فى مرحل بناء لجسمه فهو لا يزال فى مرحلة الطفولة وعليه أن يستعد لمرحلة المراهقة.

وأكد استشارى السمنة، أن هذه الزيادة لا تعد زيادة كبيرة أو مبالغ فيها، بل إنها مناسبة لمظهر الجسم الخارجى، فطول الحالة متناسق مع وزنها ولا يحتاج لزيادة أو نقصان، ومن الأفضل الحفاظ على هذا الوزن، وأوضح أن الأطفال أو المراهقين فى عمر البناء معرضين لطول القامة على الدوام، ولذا فإن أى زيادة (غير مفرطة) فى الوزن صحية، وتفيد الجسم وتجعل الوزن متناسق مع الطول خاصة مع الزيادة المستمرة فى الطول، وحتى لا يتعرض لنحافة مفاجئة بسبب زيادة الطول فجأة.

وهذا الحرمان من الغذاء والعناصر الذى يريد المراهقون والأطفال الخضوع له لإنقاص وزنهم فى عمر بناء الجسم، قد يهدد سلامتهم وصحتهم، وينقصهم عناصر وعوامل بناء الجسم يكون فى أشد الحاجة إليها، مما يعرضه انخفاض نسب المناعة بالتدريج.

والرياضة هى أفضل طريقة لضبط معدل الوزن وشكل الجسم لدى الأطفال والمراهقين فى مراحل نموهم وبناء أجسامهم، لذا يمكن لهم الاستعاضة بالرياضة بدلا من الريجيم والخضوع لأنظمة تحرمه مما يحتاجه الجسم.

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