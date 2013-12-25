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طولان: نستحق الفوز على المصري 6-0

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طولان: نستحق الفوز على المصري 6-0 طولان: نستحق الفوز على المصري 6-0

يرى حلمي طولان المدير الفني للزمالك أن فريقه يستحق الفوز على المصري بسداسية في افتتاح الدوري الممتاز يوم الأربعاء.

وتغلب الزمالك على المصري بهدفين دون مقابل في أول مباريات المجموعة الثانية بالدوري الممتاز يوم الأربعاء.

وقال طولان في تصريحات لموقع ناديه الرسمي "المباراة كانت من طرف واحد، استحوذنا على الكرة بنسبة قد تصل إلى 80%".

وتابع "أهدرنا فرص عديدة للتسجيل ولولا التوفيق لخرجنا فائزين بستة أهداف".

وأوضح المدير الفني أن فريقه قدم مباراة رائعة بالرغم من الغيابات العديدة التي يعاني منها الفريق سواء عبد الواحد السيد أو حازم إمام أو محمد إبراهيم بالإضافة إلى شيكابالا ، وأضاف طولان أن لاعبي الزمالك أثبتوا أنهم رجالا على قدر المسئولية.

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