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مختار نوح: إعلان "الإخوان" تنظيما إرهابيا كان "مطلبا شعبيا"

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مختار نوح: إعلان "الإخوان" تنظيما إرهابيا كان "مطلبا شعبيا" مختار نوح: إعلان "الإخوان" تنظيما إرهابيا كان "مطلبا شعبيا"
القيادي الإخواني السابق: أعضاء الجماعة فقدوا عقلهم وإنسانيتهم.. وممارساتهم أفرزت جيلا مضللا بأفكار إرهابية

كتب : جهاد أحمد الأربعاء 25-12-2013 19:51

قال مختار نوح، المحامي والقيادي السابق بالإخوان المسلمين، إن قرار إعلان الجماعة تنظيما إرهابيا جاء نتيجة سوء إدارة الإخوان للأوضاع مؤخرا، مؤكدا أن ممارسات الجماعة جعلت القرار مطلبا شعبيا.

وأضاف نوح خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج "على الهوا" الذي يذاع على قناة "اليوم"، أنه وفقا للقرار، سيتم معاقبة أي شخص يدعوا لأفكار الجماعة بالقول في وسائل الإعلام، أو إصدار بيانات، أو أي شخص يعلن انتماءه للجماعة، كما سيتم مصادرة أموال من يعلن انتماءه للإخوان، أو أي أموال معلوم ملكيتها لأي شخص ينتمي لها.

وأشار إلى أن أعضاء الإخوان "فقدوا عقلهم وإنسانيتهم"، مؤكدا وأفرزت ممارساتهم "جيلا مضللا بأفكار إرهابية، بدليل شماتة شباب الإخوان في وفاة الضباط والجنود بعد حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية، على مواقع التواصل الاجتماعي".

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