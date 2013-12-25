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صالح جمعة: إنبي وافق على احترافي في البرتغال

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صالح جمعة: إنبي وافق على احترافي في البرتغال صالح جمعة: إنبي وافق على احترافي في البرتغال

أكد صالح جمعة لاعب وسط إنبي أن ناديه أنهى الاتفاق مع ناسيونال ماديرا البرتغالي على انتقاله في يناير المقبل.

وكان لاعب منتخب الشباب السابق قد سجل هدف تعادل فريقه في مرمى المقاولون العرب في الجولة الأولى للدوري مساء الأربعاء.

وقال جمعة في تصريحات لبرنامج (الملاعب اليوم) "مسؤولو إنبي اتفقوا مع ماديرا على كافة التفاصيل، سأسافر إلى البرتغال خلال أيام".

وتابع "العرض هو إعارة حتى نهاية الموسم مع شرط بأفضلية البيع، أتمنى أن أقدم أداء جيدا هناك لأثبت قدمي في أوروبا".

وخاض جمعة فترة معايشة قبل كأس العالم للشباب في بروسيا دورتموند الألماني وأندرلخت البلجيكي.

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