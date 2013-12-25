المؤخرة .. أكثر مكان يحبه الرجل في جسد زوجتة

بالتأكيد، فالمؤخرة هي اروع واجمل واكثر مكان مثير ومغري في جسد المرأة وخصوصا لو كانت هذه المؤخرة كبيرة وبارزة للخلف فهذا النوع هو أجمل أنواع المؤخرات والتي تسمى بالمؤخرة البرازيلية، ومما يميز هذا النوع هوه اهتزاز الإليتين عند المشي للمرأة.

والمؤخرة بشكل عام ينهار امامها جميع الرجال لو اهتمت المرأة بها وذلك عن طريق ارتداء الملابس الضيقة من الخلف وخصوصا الستان منها.

والجميل في الموضوع أن مداعبة المؤخرة هو ممتع للطرفين معا ولو أحسن الرجل مداعبة المؤخرة لجعل المتعة للطرفين متساوية بل وقد تكون للمرأة أكثر من الرجل.

ومن العلامات التي تدل على اعجاب الرجل بمؤخرة زوجته:

1- دائما ما يتحدث الرجل لزوجته عن جمال مؤخرتها ويكثر من الغزل لمؤخرتها ويعبر عن مدا اعحابه وحبه وتعلقه بها.

2- حبه دائما لحضن زوجته من الخلف.

3- لو حضنها من الامام سيجعل دائما يديه تنزلان للمؤخره ويداعبها.

4- دائما ما يرغب الزوج أو يطلب من زوجته أن تجلس في حضنه.

5- أثناء النوم يطلب الزوج من زوجته أن تنام على بطنها ويحضنها من الخلف.

6- أثناء الجماع تجد الرجل يكثر من مداعبة المؤخرة أكثر من أي عضوي آخر ويكثر من الوضعية الفرنسية أو الوضعيات الخلفية في الجماع (لا أقصد بالخلفية التي تكون من الدبر فهذا حرام وانما في الفرج).

وأخير فانني أنصح أخواتي المتزوجات ان لا يبخلن على أزواجهن بمؤخراتهن فالرجل عندما يحضن زوجته من الخلف او ويلامس مؤخرتها فانه يشعر بكم هائل من دفئها وحنانها وأنوثتها وطراوتها وقرب زوجته منه مما يجعل الزوج يشعر بنوع من السكينة والأمان وكذلك فإن المرأة تشعر وكأن شيئا قد سد فراغا كان موجودا لديها مما يحعلها تشعر بالطمأنينة والأمان.

شبكةعيونالإخبارية

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