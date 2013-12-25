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الأمريكي “جاستن بيبر” يعلن اعتزاله الغناء

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الأمريكي “جاستن بيبر” يعلن اعتزاله الغناء الأمريكي “جاستن بيبر” يعلن اعتزاله الغناء

جاستن بيبر

أعلن المغني الأمريكي الشاب جاستن بيبر في تغريده له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في الكريسماس أقرر اعتزال الغناء .

ونقلت صحيفة “يو إس توداى” الأمريكية اليوم الأربعاء تغريده بيبر ، البالغ من العمر 19 عاما ، التي قال فيها “أعلن لكل جماهيري أنى اعتزلت رسميا الغناء”.

وفي حوار له مع الصحيفة قال بيبر “سأخذ وقت مستقطع بداية من العام الجديد حتى أظهر بشكل جديد بصوتي كبالغ وهذا يتطلب الوقت والصبر وأنا ممتن لأنى لدي القدرة على أخذ خطوة للوراء والتركيز على مهاراتي الإبداعية”.

وعلقت الصحيفة أن الرجوع خطوة للوراء والتركيز على الإبداع لا يعني التقاعد .. ولكنها رأت أن بيبر يريد الابتعاد قليلا عن أضواء النجومية.

أ ش أ

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