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حريق هائل بمحطة بنزين ببني مزار بالمنيا‎

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حريق هائل بمحطة بنزين ببني مزار بالمنيا‎ حريق هائل بمحطة بنزين ببني مزار بالمنيا‎

حريق

شهدت قرية نزلة جلف التابعة لمركز بنى مزاربالمنيا ، اليوم الأربعاء ، نشوب حريق هائل بمحطة بنزين بقرية نزلة جلف وتسبب الحريق في حدوث تلفيات بالمنازل المجاوزة للمحطة وعدد من الإصابات بالعاملين بالمحطة ، وتحولت المحطة إلي رماد ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنى مزار العام.

وكان اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا ،قد تلقي إخطار من مأمور مركز بني مزار بورود بلاغ من أهالي قرية نزلة جلف التابعة للمركز بنشوب حريق كثيف بمحطة بنزين.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية للسيطرة علي الحريق وعربات الإسعاف لنقل المصابين إلي مستشفي بني مزار العام.

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