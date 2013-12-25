بالصور| "جي بي غبور أوتو" تحتفل بأسرة الأورمان في "كيدزانيا"

كتب : ياسر شعبان الأربعاء 25-12-2013 18:56

انطلاقًا من التزام "جي بي غبور أوتو" بقيمها الأساسية، والتي ترتكز على العطاء والمشاركة في تطوير المجتمع، قامت "جي بي غبور أوتو" بتوجيه الدعوة إلى 20 يتيمًا لاكتشاف "كيدزانيا"، ولزيارة جناح هيونداي الذي يحمل العديد من المفاجآت للأطفال.

كانت شركة "جي بي غبور أوتو" أعلنت أنها حينما قامت هي وهيونداي بالاشتراك في كيدزانيا، كان هناك هدف واحد نصب أعيننا، وهو تنمية الأطفال؛ لأنهم قادة المستقبل وكنز التنمية البشرية الذي يجب أن نعمل على بنائه وتطويره لنضمن لمصر مستقبلاً مشرقًا ومسيرة ناجحة.

وأضافت أن "مساهمتنا في كيدزانيا لا تمثل لنا هدفًا تسويقيًا، بل إنها تمثل لنا هدفًا ساميًا، وهو المشاركة في تنمية المهارات العقلية والإدراكية للأجيال القادمة في البلاد، حيث يعد الخيال من أهم العوامل التي تنمي ذكاء الطفل، وبما أن "كيدزانيا" هي عالم من الخيال على الأرض، يتاح فيه للطفل أن يكون ما يشاء؛ فإنها بالتالي تنمي ذكاء الأطفال.

وتتوجه شركة "جي بي غبور أوتو" بالشكر لأسرة الأورمان على تلبيتهم الدعوة، و"على أنهم أتاحوا لنا الفرصة لنكون سببًا في رسم البسمة على وجوه الأطفال، ولأنهم أتاحوا لنا الفرصة لنقوم بالدور الذي تحتمه علينا مسؤوليتنا المجتمعية".

كما أن "جي بي غبور أوتو" تشعر بالفخر لأنها نجحت في أن تكون الريشة التي رسمت ذكرى جميلة في ذهن هؤلاء الأطفال.

يذكر أن "كيدزانيا" عبارة عن متنزه عالمي للتعليم الترفيهي للأطفال، وهو مصمم بالمحاكاة مع المدن الحقيقية لتوفير فرصة للأطفال، خاصة من سن٤ إلى ١٤، للعب الأدوار المقبلون عليها مستقبلاً في حياتهم المهنية.