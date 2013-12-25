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"النور" يجهز حملات للدعوة بالموافقة على الدستور بالفيوم

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"النور" يجهز حملات للدعوة بالموافقة على الدستور بالفيوم "النور" يجهز حملات للدعوة بالموافقة على الدستور بالفيوم

كتب : ميشيل عبدالله الأربعاء 25-12-2013 18:08

أعلنت أمانة حزب النور السلفي بمحافظة الفيوم، أن لجنة حملة "نعم للدستور" ببندر الفيوم اجتمعت برئاسة إبراهيم محمد خميس، مسؤول الحملة في المحافظة، والدكتور عيد نعيمي، مسؤول الحملة ببندر الفيوم، وممثلي شياخات الحزب بالمدينة، لوضع هيكلة الحملة داخل بندر الفيوم.

ونوّهت قيادات الحملة بخطورة المرحلة وضرورة الخروج من عنق الزجاجة التي تمر بها البلاد، وأشاروا إلى أنه تم عمل الهيكلة وتوزيع المهام على مسؤولي الشياخات، حيث كان أبرزها هي توعية الشعب في شوارع بندر الفيوم لأهمية المشاركة في الاستفتاء والرد على الشبهات المُثارة حول الدستور، وذلك من خلال ما ستنظّمه الحملة من قوافل ومؤتمرات توعية لأهالي بندر الفيوم.

وأكد الدكتور عيد نعيمي، أن حزب النور ببندر الفيوم لن يكتفي بقول "نعم للدستور" ولكنّه سيحشد ويدعو أهالي المحافظة إلى ذلك.

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