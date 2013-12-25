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محافظ الجيزة: الإمارات ستدعم المحافظة بإنشاء 11 مدرسة جديدة و4 وحدات صحية

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محافظ الجيزة: الإمارات ستدعم المحافظة بإنشاء 11 مدرسة جديدة و4 وحدات صحية محافظ الجيزة: الإمارات ستدعم المحافظة بإنشاء 11 مدرسة جديدة و4 وحدات صحية

كتب : محمد الأبنودى الأربعاء 25-12-2013 18:08

قال الدكتور علي عبدالرحمن، محافظ الجيزة، إن دولة الإمارات العربية ستدعم عددًا من المشروعات بقطاعات الصحة والتعليم وتطوير العشوائيات، ففي قطاع الصحة يتم إنشاء 4 وحدات صحية بمراكز أطفيح والصف والواحات البحرية وإحلال وتجديد وحدة صحية بالعياط بتكلفة 15 مليون جنيه.

وأضاف المحافظ، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الدعم يشمل أيضًا قطاع التعليم، حيث يتم إنشاء 11 مدرسة جديدة بمراكز العياط ومنشأة القناطر والبدرشين والصف وشمال الجيزة وأكتوبر، وإضافة 344 فصلاً للتغلب على تعدد الفترات وتقليل الكثافة الطلابية بالفصول.

وفي مجال تطوير العشوائيات، قال عبدالرحمن إن الإمارات تموّل 11 منطقة عشوائية بالجيزة بتمويل 112 مليون جنيه، وتم اختيار هذه المناطق نظرًا لكثافتها السكانية العالية لخدمة أكبر عدد من المواطنين في 7 أحياء بالجيزة، إلى جانب تطوير منطقة "عزبة حرب" بتمويل من حاكم الشارقة بإقامة 10 عمارات سكنية كمرحلة أولى، ووفّرت المحافظة موقعين أملاك دولة بالمنطقة لإقامة المشروع عليها.

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