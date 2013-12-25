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إنشاء منطقة صناعية على مساحة 50 فدانا بمركز الداخلة في الوادي الجديد

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إنشاء منطقة صناعية على مساحة 50 فدانا بمركز الداخلة في الوادي الجديد إنشاء منطقة صناعية على مساحة 50 فدانا بمركز الداخلة في الوادي الجديد

كتب : شرف غريب الأربعاء 25-12-2013 18:10

قال اللواء محمود خليفة، محافظ الوادي الجديد، إن المحافظة ستطرح خلال الفترة المقبلة 50 فدانا لإنشاء منطقة صناعية عليها بمدينة موط بمركزالداخلة.

وأوضح المحافظ في تصريحات اليوم أن هذه الأرض ستمنح للشباب بالمجان، وسيتم تسليمها للشاب كاملة المرافق، مشيرا إلى أنه يسعى حاليا لاستغلال كل المساحات الفارغة بقرى ومراكز المحافظة، لتوفير فرص عمل للشباب، من خلال إقامة مشروعات صناعية وزراعية وحيوانية لمحدودي الدخل والأسر الفقيرة، كما تم الاتفاق مع الصندوق الاجتماعي لتمويل مشروعات الشباب الراغبين في إقامة مشروعات صناعية.

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