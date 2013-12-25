"جهاديون أردنيون" قاتلوا فى سوريا يسلمون أنفسهم للجيش الملكى

سلم جهاديون أردنيون فى سوريا، اليوم الأربعاء، أنفسهم إلى قوات حرس الحدود الأردنى، بعد عودتهم إلى المملكة من الحدود الشمالية، حسب مصادر أمنية وسلفية جهادية.

وقالت المصادر إن "مجاهدين" فى سوريا دون تحديد عددهم أصيبوا بجراح أثناء قتالهم قوات النظام بسوريا، وعادوا إلى الأردن، وعند وصولهم الحدود (شمالا) سلموا أنفسهم للجيش الأردنى.

وأضافت أن الجيش الأردنى قام بنقل المصابين إلى إحدى مستشفيات شمالى الأردن لتلقى العلاج، فى الوقت الذى بدأت فيه الجهات الأمنية تحقيقاتها بهذا الشأن.

من جهة أخرى، أفادت مصادر جهادية بأن ذوى شاب قتل برصاص الجيش الأردنى أثناء محاولته التسلل إلى سوريا الشهر الماضى، سيتقدمون بشكوى إلى القضاء العسكرى للمطالبة بتعويض مادى.

وأضافت أن ذوى القتيل يرغبون فى الحصول على تعويض مادى ومحاسبة قاتل ابنهم كونه قتل داخل الحدود الأردنية وقبل دخوله سوريا.