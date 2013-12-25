هجوم على مقر المجلس المحلى لمدينة "سبها" الليبية

طرابلس (أ. ش.أ)

قال رئيس المجلس المحلى لمدينة سبها، أيوب الزروق إن مجموعة مسلحة اقتحمت مقر المجلس للمطالبة بتسديد مستحقات مالية أثناء اجتماع أمنى حضره آمر منطقة سبها العسكرية، لمناقشة القضايا الأمنية فى المدينة.

وأضاف الزروق فى تصريح له اليوم الأربعاء أن المسلحين حاولوا اقتياد عدد من أعضائه إلى جهة مجهولة ولكنهم فشلوا فى ذلك، مشيراً إلى أن المجلس ليس لديه صلاحيات عسكرية، بل تقتصر اختصاصاته على الجانب المدنى.

وتشهد المدينة اضطرابات أمنية مستمرة، حيث كانت وحدات من الجيش والأمن الوطنى، انتشرت فى المدينة لبسط الأمن والاستقرار فيها، وذلك بناء على تعليمات رئيس الأركان العامة، بغية تأمين مداخل ومخارج المدينة وأماكنها الحيوية.

يتزامن هذا الهجوم، مع تعهد آمر منطقة سبها العسكرية العقيد محمد عبد الحفيظ ومدير الأمن الوطنى فى سبها العقيد السنوسى صالح، بتوفير الأمن بالمدينة.