تناول الخضروات والحبوب الغنية بالألياف يجنب الإصابة بسرطان القولون

أثبتت الأبحاث والدراسات، أن من أسباب الإصابة بسرطان القولون نوعية الطعام والذى يعتمد على اللحوم الحمراء والدهون.

أكد الدكتور يسرى رستم أستاذ علاج الأورام بطب الإسكندرية، أن العلاج الموجه يفيد فى حالات أورام القولون المنتشرة فى الكبد مع استخدام عقار جديد هو عقار "سى توكسى ماب"، الذى يستهدف مستقبلات معينة داخل الخلية السرطانية، حيث إن هناك دراسة حديثة أثبتت ارتفاع معدلات الحياة بعد إجراء الجراحة فى الحالات المشابهة باستئصال أجزاء من الكبد فى حالات مشابهة وعند استخدام العلاج الكيمائى ما قبل الجراحة نتج ذلك تحسن معدل الحياة بنسبة تزيد على 8%، ولذلك ينصح الآن باستخدام العلاج الكيمائى فى تلك الحالات قبل إجراء الجراحة وأيضاً ما بعد الجراحة مما يحسن نتيجة معدلات معيشة المرضى بعد 5 سنوات بنسبة 40% باستخدام الجراحة فقط وإلى أكثر من 48% عند استخدام العلاج الكيميائى.

والآن بعد اكتشاف العلاج الموجة لمستقبلات النمو الحرشفية الموجودة داخل خلايا سرطان القولون والمستقيم تأمل الأبحاث الطبية فى تحسين معدلات الاستجابة للعلاج وفتح آمال جديدة لمرضى سرطان القولون المنتشر.

ويمثل سرطان الجهاز الهضمى والكبد مشكلة تعيق المرضى الذين يعملون، حيث لا يتمكنون من أداء مهامهم، وحالياً يتم استخدام العلاج الكيماوى ما قبل الجراحة وأيضا فيما بعد الجراحة.

وينصح بتناول الخضروات والحبوب الغنية بالألياف ويلعب التدخين دوراً رئيساً فى الإصابة بسرطان الجهاز الهضمى والكبد، ولذلك ينصح بمقاومة التدخين.