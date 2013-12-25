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تناول الحامل للمكسرات يحمى طفلها من حساسية الفول السودانى

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تناول الحامل للمكسرات يحمى طفلها من حساسية الفول السودانى تناول الحامل للمكسرات يحمى طفلها من حساسية الفول السودانى

أكدت أبحاث طبية حديثة، أن تناول الحامل للمكسرات، أثناء فترة حملها، يعمل على وقاية وتجنب إصابة طفلها بالحساسية، بخلاف ما كان معتقدا فى الماضى.

وأشارت الأبحاث التى أجريت فى هذا الصدد إلى أن تناول الحامل للمكسرات يعمل على خفض فرص إصابة طفلها بحساسية الفول السودانى، ليضيف الباحثون أدلة جديدة تفيد بأن تناول المكسرات لا يشكل أى أضرار صحية على الجنين أو الطفل فيما بعد.

وحذر الباحثون من أن الحساسية الغذائية التى يصاب بها عدد من الأطفال قد تتطور لتجعلهم يعانون من نوبات ضيق فى التنفس فى حال تناولهم له، ويتعرضون لمزيد من الأخطار منها ما يعرف بـ"الصدمة الحساسية" المهددة لحياتهم.

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مصر 365