أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

قياس مستوى الكالسيوم يعطى مؤشرا لخطر الإصابة بالأزمات القلبية

Google+ Print
قياس مستوى الكالسيوم يعطى مؤشرا لخطر الإصابة بالأزمات القلبية قياس مستوى الكالسيوم يعطى مؤشرا لخطر الإصابة بالأزمات القلبية

أكد فريق من الباحثين البريطانيين أن قياس مستويات ضغط الدم والكولسترول ليست هى الطريقة الأكثر دقة لتقييم خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، مشددين على ضرورة قياس تراكم الكالسيوم فى الشرايين، حيث يعطى مؤشرا أفضل لاحتمال حدوث مشاكل فى القلب.

كما أكد الباحثون على ضرورة تطوير الطرق التقليدية لتقييم العقاقير الطبية الوقائية الواجب تناولها مثل (ستاتين)، لعدم دقتها بصورة كبيرة فى الوقت الحالى، وأن المرضى الذين يعانون من تراكم رواسب الكالسيوم بمعدلات ضئيلة أو معدومة فى الشرايين، ويتم الكشف عنها بواسطة الآشعة المقطعية، يسهل وقايتهم من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، فقد كشف المسح أن تراكم الكالسيوم على الشريان التاجى تضاعف من فرص الإصابة بالأزمات القلبية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365