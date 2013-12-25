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العميد يسعى لالتهام لبنان في غرب آسيا

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العميد يسعى لالتهام لبنان في غرب آسيا العميد يسعى لالتهام لبنان في غرب آسيا

عمان /أ ش أ/ يلتقي الأردني لكرة القدم مساء الخميس مع نظيره اللبناني في أولى مباراياته ببطولة غرب آسيا التي انطلقت اليوم الأربعاء في الدوحة ، حيث افتتحت بلقاء المنتخبين القطري والفلسطيني ثم العماني مع البحريني مساء.

ووفقا للموقع الرسمي للاتحاد الأردني لكرة القدم..يسعى النشامى خلال مباراة الغد التي ستقام على ملعب (لخويا) في العاصمة القطرية لتحقيق الفوز تمهيدا للمنافسة على اللقب..فيما يخوض مباراته الثانية يوم الأربعاء المقبل أمام الكويت.

وفي الجولة الثانية..يلتقي منتخب فلسطين مع والبحرين مع العراق على (لخويا) يوم 28 ديسمبر ، ولبنان مع الكويت يوم 29 من الشهر الجاري على ستاد نادي السد..أما الجولة الثالثة يلتقي السعودية مع قطر والعراق مع عمان يوم 31 ديسمبر على ستاد نادي السد ، في حين يتقابل الكويت مع الأردن على ستاد نادي لخويا في الأول من يناير 2014 .

وأفاد الموقع بأنه سوف يتأهل إلى الدور قبل النهائي ، صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل فريق يحصل على المركز الثاني حيث تقام مباراتا الدور قبل النهائي يوم 4 يناير في حين تقام المباراة النهائية ومباراة تحديد المركز الثالث في السابع من الشهر ذاته.

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فيديو اليوم السابع

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