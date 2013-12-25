بالفيديو - المنيا يباغت الحدود بهدفين .. والشرطة تقلب الطاولة على دجلة

حقق فريق المنيا أولى مفاجئات الدوري المصري بعد أن تغلب على مضيفه حرس الحدود بهدفين مقابل هدف في افتتاح مباريات الفريقين بالبطولة يوم الأربعاء.

واستطاع المنيا الصاعد حديثا أن يحصد أول 3 نقاط له في الدوري الممتاز ليحتل بهم المركز الثاني بالاشتراك مع الإسماعيلي واتحاد الشرطة.

وخطف المنيا هدفين متتاليين عن طريق عمرو محسن في الدقيقة 68 بعد كرة تبادلية أنهاها داخل الشباك قبل أن يضيف محمد رمضان الهدف الثاني في الدقيقة 71 من ضربة جزاء.

وسجل علي بهيج هدف حرس الحدود الوحيد في المباراة في الدقيقة 90 بعد أن قابل كرة عالية داخل منطقة الجزاء برأسه إلا أنه لم يكن كافيا لأن يحصد فريقه أي نقاط.

شاهد أهداف المباراة

وفي مباراة أخرى استطاع خالد قمر مهاجم اتحاد الشرطة أن يقلب الطاولة على فريق وادي دجلة وصيف كأس مصر بعد أن سجل هدفي فريقه منحوه الفوز بالـ3 نقاط.

وتقدم سعيد صلاح الدين لوادي دجلة في الدقيقة 38 بعد خطأ دفاعي انفرد على إثره ليضعها في شباك أحمد سعد، وعدل خالد قمر النتيجة قبل نهاية الشوط الأول برأسه بعد كرة طولية رائعة من وسط الملعب.

وفي الشوط الثاني أضاف خالد قمر الهدف الثاني في الدقيقة 55 ليمنح فريقه الفوز الأول في الدوري.

شاهد أهداف المباراة