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بالفيديو - صالح جمعة ينقذ إنبي من فخ المقاولون

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بالفيديو - صالح جمعة ينقذ إنبي من فخ المقاولون بالفيديو - صالح جمعة ينقذ إنبي من فخ المقاولون

سجل لاعب منتخب الشباب صالح جمعة هدفا لفريقه إنبي أنقذه به من الخسارة أمام المقاولون في المباراة التي جمعت الفريقين يوم الأربعاء بالأسبوع الأول من مباريات المجموعة الأولى في الدوري المصري.

وتقدم المقاولون مبكرا عن طريق محمد سالم في الدقيقة 11 من الشوط الأول الذي انتهى بتقدم ذئاب الجبل بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني نجح فريق إنبي في استغلال النقص العددي في صفوف المقاولون بعد طرد محمود عزت إذ تمكن صالح جمعة من تعديل النتيجة في الدقيقة 67.

بتلك النتيجة يحصل كل فريق على نقطة في انتظار بقية مباريات المجموعة الأولى والتي تنطلق يوم الخميس.

شاهد أهداف المباراة

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فيديو اليوم السابع

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