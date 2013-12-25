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بعد إدراجها كتنظيم إرهابي.. هالة مصطفى: القرار يحل "الحرية والعدالة" أيضا

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بعد إدراجها كتنظيم إرهابي.. هالة مصطفى: القرار يحل "الحرية والعدالة" أيضا بعد إدراجها كتنظيم إرهابي.. هالة مصطفى: القرار يحل "الحرية والعدالة" أيضا
أستاذة العلوم السياسية: الجماعة ستستمر في التصعيد ضد الدولة.. والقرار سيوقف العمليات الإرهابية على المدى الطويل

كتب : محمد مصري منذ 27 دقيقة

قالت الدكتورة هالة مصطفى، أستاذة العلوم السياسية، إن قرار إعلان جماعة الإخوان تنظيما إرهابي، صائب، وسيساعد سلطات الدولة في ملاحقة الجماعة ومصادرة أموالها التي تدعم بها الإرهاب، بحسب قولها.

وأضافت مصطفى في تصريح لـ"الوطن"، أن القرار سيحل حزب الحرية والعدالة التابع للجماعة، وسيمنع دخول أعضائه في أي نشاط سياسي، لافتة إلى أن إعلانها تنظيما إرهابيا كان "أحد متطلبات المرحلة الانتقالية".

وأشارت إلى أن جماعة الإخوان ستستمر في التصعيد ضد الدولة من خلال مظاهراتها وعملياتها المسلحة، مؤكدة أن قرار سيجبر الجماعة على إنهاء عملياتها الإرهابية على المدى الطويل.

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