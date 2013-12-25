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خبير أمني: قرار إعلان "الإخوان" تنظيما إرهابيا "مغازلة عاطفية" للشارع

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خبير أمني: قرار إعلان "الإخوان" تنظيما إرهابيا "مغازلة عاطفية" للشارع خبير أمني: قرار إعلان "الإخوان" تنظيما إرهابيا "مغازلة عاطفية" للشارع

كتب : محمد متولي منذ 24 دقيقة

قال اللواء الدكتور إيهاب يوسف، الخبير في إدارة المخاطر الأمنية، تعليقًا على إعلان حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي، تنظيم الإخوان تنظيمًا إرهابيًا، إنها ما هي إلا تصريحات هو مغازلة للشارع من الناحية العاطفية.

وأضاف يوسف، في تصريح لـ"الوطن"، أنه من الناحية القانونية مجلس الوزراء ليس لها أي صفة لاعتبار أي منظّمة تنظيمًا إرهابيًا، مؤكدًا أن تصريحات رئاسة الوزراء هي عاطفية وليس لها أي عمل على الأرض أو وضع ملموس.

وأشار الخبير في إدارة المخاطر الأمنية، إلى أن تنظيم الإخوان ليس له أموال مرصودة في البنوك حتى تتم مصادرتها، متابعًا أنه في حالة ضبط وإحضار أي من المنتمين لجماعة الإخوان وتم ضبطه، سيتم إرساله إلى النيابة التي ستفرج عنه لأنه ليس هناك أي سند قانوني للقبض عليه، وذلك يؤكد أنه لن تتم محاكمته من الناحية القانونية.

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