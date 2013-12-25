أبو العز الحريري: قرار إعلان "الإخوان" تنظيما إرهابيا "جاء متأخرا"

المرشح الرئاسي السابق: على الحكومة أن تطلب من الإنتربول ومجلس الأمن والأمم المتحدة إصدار قرارت ضد الجماعة وتحريم التعامل معها ومصادرة أعمالها

كتب : سارة محمد منذ 23 دقيقة

قال أبو العز الحريري، المرشح الرئاسي السابق، تعليقا على إعلان مجلس الوزراء جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا، إن القرار "جاء متأخرا"، لكن على الحكومة أن تلتزم بما أعلنته، وأن تتقدم إلى مجلس القضاة بإصدار حكم نهائي باعتبار الإخوان جماعة إرهابية، وتأمر بمصادرة كل أموالها، إعمالا لحكم محكمة الأمور المستعجلة.

وأضاف الحريري في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنه على الحكومة أن تتقدم إلى محكمة الجنايات الدولية بالوقائع الموثقة عن الإخوان وجرائمها، من قتل وسحل وتعذيب للشرطة والجيش والمدنيين، ولابد أن تطلب من الإنتربول القبض على كل من أعلن أو عُرف بانتمائه أو انتسابه للإخوان، لمحاكمتهم أمام محكمة الجنايات الدولية.

ولفت إلى أنه على الحكومة أن تتقدم إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، لإصدار قرارت ضد الجماعة، وتحريم التعامل معها ومصادرة أعمالها وأموالها في كافة أنحاء العالم.