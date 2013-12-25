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أحمد خيري: على الحكومة توثيق جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا "دوليا وإقليميا"

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أحمد خيري: على الحكومة توثيق جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا "دوليا وإقليميا" أحمد خيري: على الحكومة توثيق جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا "دوليا وإقليميا"

كتب : أروى الشوربجي منذ 21 دقيقة

علق أحمد خيري، القيادي بحزب المصريين الأحرار، على إعلان مجلس الوزراء تنظيم الإخوان تنظيمًا إرهابيًا، بأنه خطوة صحيحة لكنها متأخرة، حيث إنه كان مطلبًا شعبيًا منذ فترة طويلة.

وأضاف "خيري" أن الرئاسة والحكومة المصرية عليها أن تسعى لتوثيق القرار دوليًا وإقليميًا، مثل إعلان تنظيم القاعدة والجماعة الإسلامية المسلحة والجماعة الإسلامية بالمغرب العربي.

وأشار أن حزب "الحرية والعدالة" هو حزب سياسي، ولابد أن يطبق عليه القانون، ودور لجنة شؤون الأحزاب والقضاء أن يترجم آليات مادة الدستور التي تنص على ألا يقام حزب على مبدأ ديني، للتعامل مع هذه الأحزاب بشكل قانوني، ليس من خلال برنامج الحزب فقط، بل تفعيل آليات القانون في مراقبة أعمال الأحزاب حتى لا يتم الخلط بين الدين والسياسة مرة أخرى.

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