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قطر تهزم فلسطين بصعوبة فى افتتاح بطولة غرب آسيا

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قطر تهزم فلسطين بصعوبة فى افتتاح بطولة غرب آسيا قطر تهزم فلسطين بصعوبة فى افتتاح بطولة غرب آسيا

تغلب القطرى على نظيره الفلسطينى، بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، ملعب "جاسم بن حمد"، معقل نادى السد، ضمن مباريات المجموعة الأولى، فى بطولة كأس غرب آسيا، التى تستضيفها قطر، خلال الفترة من 25 ديسمبر الجارى، وحتى السابع من يناير المقبل.

وجاء هدف المنتخب القطرى الوحيد عن طريق مؤيد حسن، فى الدقيقة 90 من عمر المباراة.

جاءت المباراة متوسطة المستوى، ولم يظهر المنتخبان بالمستوى المعهود، ليحصد المنتخب القطرى أول ثلاث نقاط فى مشواره بالبطولة الآسيوية، ويتصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى، برصيد ثلاث نقاط، بينما ظل رصيد منتخب فلسطين خاليًا من النقاط.

ويلتقى منتخب فلسطين فى الجولة القادمة مع ، السبت المقبل، علمًا بأن المجموعة تضم ثلاثة منتخبات فقط.

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مصر 365

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