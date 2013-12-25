الأمم المتحدة تدين هدم مساكن فلسطينية عشية عيد الميلاد

كتب : أ.ف.ب منذ 28 دقيقة

دانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اليوم، قيام إسرائيل بهدم مبان لفلسطينيين في الضفة الغربية عشية عيد الميلاد، ودعت إلى الوقف الفوري لهذه العمليات.

وقال كريس غانيس، المتحدث باسم الأونروا في بيان: إن "الأونروا" تدين عمليات الهدم الأخيرة في الضفة الغربية، والتي هجرت 68 شخصا، وكان آخرها تلك التي حصلت عشية عيد الميلاد". واضاف أن عمليات الهدم وقعت في "عين أيوب"، بالقرب من "رام الله" وفي "فصايل الوسطى"، بالقرب من أريحا وفي "غور الأردن"، مشيرا إلى أن معظم النازحين، أي 46 شخصا، كانوا من اللاجئين وبأن نصفهم تقريبا من الأطفال.

واوضح البيان، أنه حتى الآن، تم تشريد ما لا يقل عن ألف و103 فلسطيني عام 2013 بسبب عمليات الهدم التي تنتهك القانون الدولي، مشيرا إلى أنه من بين المباني ال663 التي هدمها هناك 259 وحدة سكنية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.ودعت "الأونروا"، إسرائيل إلى الكف فورا عن عمليات الهدم الإدارية.

ومن جانبه، أكد المتحدث باسم الإدارة العسكرية الإسرائيلية لوكالة أنباء "فرانس برس" في بيان: أن هذه المساكن غير مشروعة؛ لأنها بنيت دون تراخيص، مضيفا أن المحكمة العليا رفضت طلبات الفلسطينيين المطالبين بإلغاء عمليات الهدم.

ووفقا للفلسطينيين ومنظمات حقوق الانسان، فإن إسرائيل لا تصدر تراخيص بناء للفلسطينيين، إلا بصورة مقيدة جدا في المناطق التي تقع تحت سيطرتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية ما يجبر الفلسطينيين على القيام بعمليات البناء دون تراخيص.