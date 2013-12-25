روسيا تسقط التهم الموجهة لنشطاء معارضين

قالت منظمة «جرينبيس» المعنية بالبيئة إن روسيا أسقطت رسميًا، الأربعاء، التهم الموجهة لنشطاء تابعين لها ألقي القبض عليهم أثناء احتجاجهم على التنقيب عن النفط في المنطقة القطبية الشمالية.

وأضافت المنظمة أنها تتوقع أن تسقط التهم عن باقي نشطاء المنظمة المعتقلين، والبالغ عددهم 30 معتقلًا، وبالتالي سيصبح بمقدور النشطاء مغادرة روسيا، والعودة إلى بلادهم وأسرهم بمجرد استصدار تأشيرات خروج لهم.

وانتقدت دول غربية معاملة روسيا النشطاء، الذين قضوا شهرين رهن الاحتجاز، ووجهت إليهم السلطات تهمة التخريب.

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن رد روسيا على احتجاج «جرينبيس» يجب أن يكون «درسًا»، وإن موسكو ستتخذ خطوات «أكثر صرامة»، لمنع أي تدخل في تطويرها للمنطقة.

وذكرت السلطات الروسية أن النشطاء هددوا حياة الأشخاص والممتلكات خلال احتجاجهم عند منصة نفطية، وهو عنصر أساسي في خطتها للتنمية في المنطقة القطبية.