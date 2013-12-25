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انبعاث دخان كثيف من قنبلة غاز مسيلة للدموع بشقة بطنطا

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انبعاث دخان كثيف من قنبلة غاز مسيلة للدموع بشقة بطنطا انبعاث دخان كثيف من قنبلة غاز مسيلة للدموع بشقة بطنطا

سادت حالة من الفزع والرعب على سكان شارع سيدي محمد مهنا بمنطقة قحافة ثان طنطا بعد انبعاث دخان الغاز المسيل للدموع من قنبلة غاز داخل إحدى الشقق بعد أن عثر تاجر عليها أثناء الاشتباكات التي وقعت في شارع سعيد بين الشرطة والإخوان
> إذ قام أطفاله بالعبث بالقنبلة مما أدى لانبعاث أدخنة الغاز المسيل للدموع.

وتلقى اللواء أسامة بدير مدير أمن الغربية إخطاراً من مأمور قسم ثان طنطا يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة بالعثور على قنبلة بمنطقة قحافة فانتقل على الفور ضباط المباحث وخبراء المفرقعات، وتم التقابل مع “إبراهيم بلال الهنداوي سمك” 43 سنة تاجر ملابس ،وقرر أثناء سيره بشارع سعيد عثر على قنبلة غاز بجوار سور مدرسة الصنايع.

وقام بالتحفظ عليها بمنزله اعتقاداً منه أنها فارغة إلا أنه أثناء تواجده بمتجره علم من الجيران بقيام أطفاله بالعبث بالقنابل ،مما أدى إلى انبعاث الغاز المسيل للدموع منها دون حدوث إصابات ،وتحرر المحضر 9062 إداري ثان طنطا وتولت النيابة العامة التحقيقات وقررت حبس المتهم وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

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