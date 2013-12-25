السعودية تعلن دعمها لخارطة الطريق في مصر

أعلنت السعودية وقوفها مع مصر، وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء السعودى، إن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعودـ الذى يشدد دائماً على أن المملكة تقف مع أشقائها فى مصر الشقيقة قلباً وقالباً، ولا تساوم حول ذلك بأى حال من الأحوال، وأن المملكة قد لمست تأييد الشعب المصرى لخارطة الطريق آملة أن يؤدى ذلك إلى حل سياسى”.

وأضاف البيان “وإذ تؤكد المملكة العربية السعودية ذلك لتستنكر وتشجب بشدة أعمال الإرهاب التى لا يلجأ لها غير من لا ذمة له، ومن يتعاون معهم، أو يقف خلفهم، مُدركة بأن مصر الشقيقة بشعبها وقيادتها لم ولن تسمح بمثل هذه الأعمال أن تستهدف أمن مصر الشقيقة واستقرارها”.