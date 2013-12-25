ناصر بن حمد ينظم قصيدة للبحرين تغنيها بلقيس وراشد بن حنظل

أهدى رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة البحرين قصيدة بمناسبة احتفالاتها بأعيادها الوطني إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح ككيان عربي إسلامي عام 1783 ميلادية، والذكرى 42 لانضمامها في الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، والذكرى 14 لتسلم الملك مقاليد الحكم.

وقد قام الفنان البحريني راشد بن حنظل بالتعاون مع الفنانة بلقيس بغناء هذه القصيدة.

وأكد الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن نظم هذه القصيدة بمناسبة الأعياد المجيدة واحتفالات المملكة وعيد جلوس الملك باني نهضة البحرين، مشيرا ًإلى أن إهداءه قصيدته إلى الفنانين حنظل وبلقيس تأتي في إطار دعم الفنانين الشباب في المملكة؛ من أجل تأدية واجبهم الفني وإثراء مسيرة الحركة الفنية في المملكة، والتي تزخر بالعديد من الفنانين الشباب أصحاب المواهب القادرة على الإبداع والتميز في الغناء.

وأشار الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى أن كلمات الأغنية جاءت لتعبر عن المشاعر الفياضة التي تعبر عن الحب لهذا الوطن الغالي وقيادته الرشيدة وشعبه الوفي، مقدراً جهود الفنانين حنظل وبلقيس في إثراء الحركة الفنية في المملكة.

القصيدة:

عزوم الرجال

ياهجوس الشعر قومي يالهجوس

والجواب ايعلمك معنى السؤال

فرحة البحرين وما فيها جلوس

كلنا بنقوم فرحة وامتثال

كل عام يمر وبلادي عروس

استحلت كل أوصاف الجمال

حبها معنى على كل الطقوس

واقعي ماهوب من نسج الخيال

حبها في داخل القلب امغروس

لو يزول العمر يبقى ما يزال

تحت راية راس من راسه يروس

من عزومه قامت عزوم الرجال

وإن غدا وجه الزمن هذا عبوس

ضحكته نكسب بها الصعب المحال

صامل الوقفات فالحرب الضروس

لاوقف وش عاد باقي للجبال

كم تعلمنا على ايديه الدروس

لين بين الأمثله أصبح مثال

ويا بلادي والمحبة فالنفوس

انثري ورد الفرح والاحتفال

والعريس القايد وانتي العروس

ولا يهمك دام حنا لك عيال

ياهجوس الشعر قومي ياهجوس

والجواب ايعلمك معنى السؤال