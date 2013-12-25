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كندة علوش تنتهى من تصوير دورها فى فيلم “لامؤاخذة”

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كندة علوش تنتهى من تصوير دورها فى فيلم “لامؤاخذة” كندة علوش تنتهى من تصوير دورها فى فيلم “لامؤاخذة”

انتهت الفنانه كنده علوش أمس من تصوير درها فى فيلم ((لا مؤاخذة)) للمؤلف والمخرج عمرو سلامة.
> كندة أكدت أنها استمتعت جدا بالعمل بالفيلم ، ومتفائله
> يذكر انه تم اختيارفيلم “لا مؤاخذة” ليكون فيلم الافتتاح في الدورة الثانية للمهرجان التي تنطلق يوم 19 يناير وحتى 25 من نفس الشهر، يشارك الفيلم في المسابقة الرسمية للمهرجان
> الفيلم أنتجته شركتي فيلم كلينك وThe Producers Films التي يديرها المنتج هاني أسامة.
> فيلم “لامؤاخذة” هو الثالث في مسيرة المخرج “عمرو سلامة” بعد فيلمي “زي النهاردة” عام 2008، وفيلم “أسماء” الذي نال 19 جائزة محلية ودولية منذ إطلاقه في 2011.
> ويقوم ببطولة فيلم “لامؤاخذة” النجمان “كندة علوش وهاني عادل”، مع الطفل “أحمد داش” الذي يقوم بدور هاني عبد الله بيتر،
> وتدور أحداث الفيلم حول طفل تنقلب حياته رأساً على عقب بعد وفاة والده واكتشاف والدته أنه ترك ديوناً كثيرة، فتضطر لنقل ابنها إلى مدرسة حكومية بعدما كان في مدرسة خاصة، ليواجه الطفل مأزق اختلاف الطبقات بين المدرستين، ويزداد الموقف تعقيداً عندما يُضطر لعدم الكشف عن ديانته المسيحية والاستسلام لفكرة زملائه ومدرسيه الذين لم يلحظوا اسمه كاملاً وظنوا أنه مسلم.

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