إصابة مدرسة بطلق نارى فى ذراعها بمعهد السلايمة

قال الشيخ إبراهيم همام، رئيس الإدارة المركزية بمنطقة شمال سيناء الأزهرية، إن مدرسة بمعهد السلايمة بمنطقة رفح, تعرضت لإصابة فى ذراعها اليمنى نتيجة إطلاق نار عشوائى من قبل مجهولين، حيث تم نقلها إلى مستشفى العريش على الفور.

وأضاف همام فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" اليوم الأربعاء، أن المدرسة خرجت من المستشفى عقب الاطمئنان على حالتها الصحية، لافتا إلى أن منطقة رفح والشيخ زويد لا تزال الحالة الأمنية بهم حتى الآن غير مستقرة، مشيرا إلى أن الإصابات تحدث نتيجة الاشتباكات والطلقات النارية العشوائية وليس استهداف لشخص بعينه.

وكان مصدر أمنى مسئول, قد أفاد بأن مديرية أمن شمال سيناء تلقت اليوم إخطارا يفيد بإصابة حافلة مخصصة لنقل المعلمين الوافدين لمدارس رفح تصادف مرورها بالقرب من مطاردة مسلحة بين قوات الأمن وعدد من المسلحين، وتسببت هذه المطاردة عن إصابة خمسة معلمين بطلقات نارية عشوائية.