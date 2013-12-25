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محافظ القليوبية: العمليات الإرهابية حقد دفين ضد الوطن

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محافظ القليوبية: العمليات الإرهابية حقد دفين ضد الوطن محافظ القليوبية: العمليات الإرهابية حقد دفين ضد الوطن

أكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، أن الشعب المصرى قادر على تخطى تلك العقبات التى تصنعها أصابع الإرهاب الخسيس، كاشفا خلال انعقاد مؤتمر بعنوان "اعرف دستورك" ، عصر اليوم الأربعاء، بمكتبة العامة ببنها، ينظمه الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالقليوبية، أن الشعب المصرى قادر على مواجهة تحديات المنظمات الإرهابية والجهادية.
> وأشار عبد الظاهر، إلى أن هذه العمليات تنم عن حقد دفين ضد الوطن والجيش المصرى، وأنه لابد من التحرك بقوة أمام تلك المخططات التى تسعى إلى تفكيك الدولة المصرية ، ولابد من الوقوف بكل حزم والضرب بيد من حديد على أيدى تلك الفئة الضالة المغرر بها ، والتى تتحرك بإيعاز من قوى تعمل ضد الوطن وتريد النيل منه ومن استقراره.

وقال عبد الظاهر ، إن الدستور يحتوى على مواد منصفة فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى الحد الأدنى للأجور، وزيادة الإسهام فى الصحة والتعليم والبحث العلمى، وفقا لأحكام الدستور، لكل الفئات من المسلم والمسيحى والمواطن العادى البسيط والمرأة والفلاحين وأصحاب المعاشات والمعاقين والأقزام والمهمشين، منوهاً بأن الدستور الجديد تحدث عن جميع الفئات.
> مضيفا ، أن مصر تمر بظروف صعبة، ولابد أن نتجاوز هذا المطب التاريخى والمضى قدما نحو تحقيق خريطة الطريق بكافة خطواتها.
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