مسيرتان لأهالى المنصورة للتنديد بتفجير مديرية أمن الدقهلية

خرجت مسيرتان لأهالى مدينة المنصورة انطلقت واحدة من شارع جيهان وأخرى من منطقة سندوب إلى مديرية أمن الدقهلية سيرا على الأقدام للتنديد بالحادث الإجرامى الإرهابى الذى وقع بمديرية أمن الدقهلية وراح ضحيته 15 شخصا وإصابة 105 آخرون.

ورفع المتظاهرون صورا للفريق أول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع والزعيم الراحل جمال عبد الناصر، ورددوا عدة هتافات، منها " عبد الناصر قالها زمان الإخوان ملهمش أمان"، "الشعب يريد إعدام الإخوان"، "أبو دبورة ونسر وكاب اقتل اقتل فى الإرهاب".

وطالب المتظاهرون بإقالة رئيس الوزراء وحكومته، وأكدوا على دعمهم لخارطة الطريق وتأييد الدستور.