صاحب السيارة Nissan Leaf الكهربائية يحتفل بقطع 100,000 ميل

كتب : ياسر شعبان منذ 23 دقيقة

احتفل ستيف مارش بحدث جديد من نوعه وهو قيامه بقطع 100,000 ميل بسيارته الكهربائية النيسان ليف (Nissan Leaf) وانضم له في هذا الاحتفال السيد جاي انسلي، محافظ ولاية واشنطن، ولين باترسون، وزيرة النقل بنفس الولاية، وبعض الممثلين من شركة نيسان.

ويعتبر ستيف مارش من أوائل المشترين للسيارة نيسان ليف (Nissan Leaf) في واشنطن؛ ففي بداية 2011 اشترى مارش السيارة للقيام برحلته اليومية التي تتكون من مسافة 130 ميلاً فأخذ قراره مستندًا في المقام الأول لانخفاض تكلفة تشغيل السيارة؛ الميزة التي يستمتع بها اليوم أكثر من 40,000 أمريكي؛ فبعدم استخدامها للبنزين فهي تقضي على انبعاث العوادم المضرّة للبيئة وتوفّر لصاحبها آلاف الدولارات وعلّق مارش مؤكدًا "منذ شرائي لسيارتي النيسان ليف (Nissan Leaf) لاستخدامها في رحلتي اليومية وفّرت أكثر من 9000$ مقارنة بسيارتي القديمة المستخدمة للبنزين ووجود أكثر من منفذ شحن عام وشاحن للسيارة في مكتبي يزيد من مميزاتها، فالسيارة نيسان ليف هي السيارة المثلى لي".

وأكدت تجربة ستيف مارش إمكانية السيارة الليف (Nissan Leaf) الكهربائية في قطع مسافات طويلة باستخدام مصدر طاقة نظيف قليل التكلفة؛ أن اختيار قيادة سيارة كهربائية يساعد على تعزيز النمو الاقتصادي وتقليل الاعتماد على موارد الطاقة الأجنبية وبالتالي تقليل انبعاثات الكربون والحفاظ على البيئة بشكل كبير للأجيال المقبلة.