"الاتحاد المصري للنقابات" يجتمع لاتخاذ موقف موحد من تعديل خارطة الطريق

كتب : محمد مجدي الأربعاء 25-12-2013 16:08

قال وائل عقل، رئيس نقابة العاملين بالكهرباء والطاقة، إن المكتب التنفيذي للاتحاد المصري للنقابات المستقلة منعقد حاليًا؛ لاتخاذ موقف موحد للنقابات الأعضاء في الاتحاد، من أجل عرضها على المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، لإعطاء موقف موحد للنقابات المستقلة المصرية.

أضاف عقل، في تصريح لـ«الوطن»، أن المكتب يبحث إعلان موقف نهائي من تعديل خارطة المستقبل التي أعلنها الفريق أول عبدالفتاح السيسي، نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع والإنتاج الحربي، من حيث أولوية الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية.