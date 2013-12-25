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مصدر عسكري: قوات الجيش ضربت 47 بؤرة إجرامية في سيناء اليوم

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مصدر عسكري: قوات الجيش ضربت 47 بؤرة إجرامية في سيناء اليوم مصدر عسكري: قوات الجيش ضربت 47 بؤرة إجرامية في سيناء اليوم
المصدر: نهاية "أنصار بيت المقدس" قريبة جدا.. والجيش والشرطة أعادت نشر أكمنتها

كتب : أحمد عبدالعظيم الأربعاء 25-12-2013 16:29

أكد مصدر عسكري مسؤول أن قوات الجيش تمكنت اليوم من ضرب 47 بؤرة إجرامية، خلال عمليات موسعة في شمال سيناء.

وقال المصدر إن نهاية جماعة أنصار بيت المقدس أصبحت قريبة جدا، خاصة بعد تجفيف تمويلاتها في سيناء، وقطع تواصلها مع أي عناصر إرهابية أخرى، سواء في أو أي دولة مجاورة.

وأوضح أن القوات المسلحة والشرطة أعادت نشر قواتها بشكل يمنع استهداف الأكمنة أو معدات القوات المسلحة أو الأبنية الأمنية، حيث تنشر أكمنة على مسافات متقاربة، وتدفع بدوريات من الشرطة العسكرية بشكل مستمر، علاوة على الاستعانة بقوات إضافية من الصاعقة ورجال المظلات، لفرض السيطرة الأمنية بشكل كامل في سيناء.

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