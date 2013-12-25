محافظ القاهرة يحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء من أجل "مستقبل وطن"

كتب : سلامة عامر منذ 41 دقيقة

اجتمع دكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة، مع ممثلي اتحاد طلاب جامعات مصر القائمين على حملة "مستقبل وطن" للتوعية بالدستور الجديد وحث المواطنين على المشاركة فيه.

ورحب المحافظ بفكرة الحملة، مؤكدًا قيام المحافظة بتوفير جميع الوسائل لدعمها وتسهيل عملها لتشكيل تيار وطني مستقل بعيدًا عن أي تيارات سوى مصلحة الوطن وتحقيق وحدته.

وقال المحافظ: إن اتحاد طلاب مصر يعبر عن جميع شباب الجامعات؛ لأنه منتخب انتخابًا حرًا مباشرًا من الطلاب، والتعاون معه يعد جزءًا من الدور الريادي الجديد الذي تتطلع إليه محافظة القاهرة بجانب دورها الخدمي التقليدي، وهو دور يهدف لإحداث تواصل بين جميع فئات المحافظة ومواطنيها في كل المجالات لدمجها في بوتقة واحدة لتعريف المواطنين بدورهم في هذه المرحلة المهمة في تاريخ الوطن.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة ستقوم بتوفير كل التسهيلات لخروج الاستفتاء في أفضل صورة؛ حيث سيتم توفير مقارات مناسبة للاستفتاء، وتوفير القوى البشرية المساعدة في الاستفتاء، كما سيتم توفير البيئة المناسبة لإدلاء السيدات وكبار السن بأصواتهم بيسر وسهولة، كما سيتم تجهيز جميع وسائل التعامل مع العوامل الجوية في حالة هطول الأمطار، مشيرًا إلى وجود تنسيق كامل مع مديرية أمن القاهرة لتأمين عملية الاستفتاء.

وأكد المحافظ أن الضمانة الوحيدة لتأمين الاستفتاء هو خروج الناس بكثافة للإدلاء بأصواتهم؛ لأنه لا يوجد من يستطيع محاربة إرادة شعب أو وطن .

وقال سيد نور، عضو اللجنة المركزية لحملة "مستقبل وطن"، إن الهدف من الحملة التي قام بإنشائها محمد بدران رئيس اتحاد طلاب مصر، هو ضم الشباب تحت لواء واحد لتجميع قوى الشباب لخدمة الوطن في المرحلة الفارقة التي يمر بها وحث الشعب المصري على المشاركة في الاستفتاء وتوضيح الصورة للرأي العام بأنه ليس جميع شباب الجامعات في مشاحنات وتظاهرات، وأن هناك حضورًا وانتظامًا وممارسة أنشطة ومشاركة الوطن في فاعلياته.

حضر القاء نواب المحافظ للمناطق الأربعة ومديرو مديريات الشباب والرياضة والأوقاف والتضامن، وعدد من التنفيذيين بالمحافظة.